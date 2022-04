Elringklinger Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Kurs der Aktie Elringklinger steht am 21.04.2022, 06:24 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 8.13 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Elringklinger entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Elringklinger führt bei einem Niveau von 56,36 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,51 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Elringklinger aktuell 1,75. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Elringklinger bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Elringklinger-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Elringklinger vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 72,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,13 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Elringklinger eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

