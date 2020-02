Elringklinger Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Elringklinger Aktie | ISIN:DE0007856023 | WKN:785602

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Die präferierte Zone um 6 Euro konnte den Aktienkurs adäquat Unterstützung bieten. So ist der Preis um ca. 20 % angezogen. Jetzt kämpfen die Bullen gerade mit dem Bündel aus 38 und 100-Tagelinie. Zudem hemmt das Anfang Dezember 2019 Tief die Elringklinger Aktie am weiteren Anstieg.



