ElringKlinger kürzt nach Problemen in der Schweiz Dividende leicht

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der seit gut zwei Jahren mit übervollen Auftragsbüchern kämpfende Autozulieferer ElringKlinger setzt bei der Dividende den Rotstift an.



Die Dividende für das abgelaufene Jahr solle 50 Cent je Aktie betragen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch 55 Cent je Aktie ausgeschüttet. Weil Sonderfrachten nötig wurden sank der Gewinn im abgelaufenen Jahr um 13 Prozent auf 78,6 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 3,3 Prozent auf 1,557 Milliarden Euro zu. In das laufende Jahr gehe die Gesellschaft mit Zuversicht, hieß es. Ende Februar hatte ElringKlinger bereits Eckdaten veröffentlicht./jha/fbr