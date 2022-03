ElringKlinger: Mehr Chance als Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Kurs der ElringKlinger-Aktie (WKN: 785602) ist unter 10 € und damit unter 600 Millionen € Marktkapitalisierung gefallen. CEO Stefan Wolf sieht den Zulieferer allerdings „für die nächste Phase der Transformation schlagkräftig aufgestellt“. Sollten Anleger hier also zugreifen?

ElringKlinger ist ein Automobilzulieferer mit Konzernsitz in Dettingen an der Erms. Das Unternehmen bietet Lösungen sowohl für Verbrennungsmotoren als auch für Hybrid- oder Elektroantriebe an und verfolgt zudem ...





