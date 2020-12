ElringKlinger Aktie: Das wäre der absolute Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die ElringKlinger-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Seit Mitte März befindet sich das Papier fest in Bullenhand. Zuletzt es schien es so, als ob die Aktie nach dem Anstieg auf ein neues 2-Jahres-Hoch in eine Konsolidierung übergehen würde, doch handelte es sich hierbei allem Anschein nach um eine Wimpel-Formation. Und damit um eine Korrektur im laufenden Aufwärtstrend.

Nach einer starken Handelswoche hat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung