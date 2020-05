ElringKlinger Aktie: Gar nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Am Donnerstag teilte ElringKlinger im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit: Ende April hat das Unternehmen begonnen, den Betrieb an den europäischen Standorten „schrittweise wieder hochzufahren“. Bei den Standorten in Brasilien und Nordamerika sei das noch nicht der Fall, die sollen aber mit „einem zeitlichen Abstand folgen“. Und bei den asiatischen Werken gab es demnach eine Stabilisierung und sogar eine positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung