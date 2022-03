ElringKlinger-Aktie: Das böse Erwachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Es ist noch gar nicht lange her, dass der angeschlagene ElringKlinger-Konzern wieder optimistischer in die Zukunft blickte. An der Börse war das noch nicht so recht angekommen und dabei wird es wohl auch bleiben. Denn der Ukraine-Krieg scheint jeglichem Optimismus einen Riegel vorgeschoben zu haben.

Wie die „Automobilwoche" berichtet, gab der Zulieferer kürzlich zwar gute Zahlen für das vergangenen Jahr bekannt.



