ElringKlinger Aktie: War es das?

Nachdem ElringKlinger in der vergangenen Woche gute Nachrichten rund um die Entwicklung eines brennstoffzellenbetriebenen Range Extenders für Elektrobusse vermelden konnte, ging es mit der Aktie des Unternehmens steil bergauf. Über mehrere Tage konnte der Kurs sich deutlich verbessern, scheint jetzt jedoch an einem (vorübergehenden) Hoch angekommen zu sein. Dafür sprechen zumindest deutliche Kursverluste von 3,3 Prozent am Donnerstag.

