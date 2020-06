ElringKlinger Aktie: Der Vorstand erwartet deutliche Belastungen

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

ElringKlinger musste im 1. Quartal zwar Umsatzeinbußen hinnehmen, konnte aber das operative Ergebnis (EBIT) verbessern. Der Umsatzrückgang um 10% ist auf die abflauende Konjunktur und die Auswirkungen von COVID-19 zurückzuführen. Nach einem bereits starken Wachstum in 2019 steigerte der Konzern in Nordamerika den Umsatz erneut um 4,1%, während in Europa 12,4% weniger Umsatz generiert wurde. In Asien-Pazifik, wo sich bereits die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



