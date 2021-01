ElringKlinger Aktie: Mitmachen beim Wasserstoff-Hype!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

ElringKlinger unterstützt Wasserstoff-Transformation: Wie der Autozulieferer kürzlich bekannt gab, werde man bis Ende 2022 insgesamt 68 Brennstoffzellen-Shortstacks an ein deutsches Forschungskonsortium liefern.

Damit will man dem Konsortium helfen, Grundlagen für die notwendige Anpassung der ISO-Norm für die Wasserstoffabgabequalität an Tankstellen zu erarbeiten. Die Stacks von ElringKlinger sollen auf den Testständen des ZSW in Ulm eingesetzt werden.

ElringKlinger-Chef freut sich über Vertrauensbeweis

