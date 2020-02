ElringKlinger Aktie: Leerverkäufer wittern ihre Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Für den Autozulieferer ElringKlinger läuft es aktuell alles andere als rund. In der vergangenen Woche musste das Unternehmen einen Gewinneinbruch vermelden. Zusammen mit einer allgemein sehr schlechten Stimmung an den Märkten drückte das in den vergangenen Tagen enorm auf den Aktienkurs. Bei einer solchen Ausgangslage lassen die Short-Seller sich nicht zweimal bitten. Kürzlich erhöhte der Hedgefonds Odey Asset Management seine Netto-Leerverkaufspositionen



