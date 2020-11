ElringKlinger Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Aktie des Autozulieferers ElringKlinger hat sich in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet entwickelt. Seit Mitte März bestimmen die Käufer das Geschehen. Sie haben eine Aufwärtsbewegung gestartet, aus der sich in der Zwischenzeit ein veritabler Aufwärtstrend gebildet hat. Dessen Dynamik hat in den letzten Wochen nochmals zugenommen. Aktuell notiert die Aktie bei 13,68 Euro. Das Unternehmen legt den Fokus mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



