ElringKlinger Aktie: Ein Folgeauftrag!

Die ElringKlinger-Aktie zeigt eine schwache Langfrist-Performance und eine sehr gute Kurzfrist-Performance. So hat das Papier auf 5-Jahres-Sicht rund 71% an Kurswert verloren, aber auf 3-Monats-Sicht rund 64% an Kurswert gewonnen. Am Dienstag dann meldete sich das Unternehmen mit einer Neuigkeit. Und zwar gab es einen Folgeauftrag von einem „führenden amerikanischen Elektrofahrzeughersteller“. Demnach ist ElringKlinger nun „auch mit der Serienbelieferung von Cockpitquerträgern“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



