ElringKlinger-Aktie: Brachialer Kursrutsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Was ist denn bei der ElringKlinger Aktie los? Der Kurs ist heute um mehr als 6 % nach unten gefallen und hat damit einen sichtbaren Kursverlust an den Tag gelegt. Eigentlich sah es in den letzten Tagen recht gut aus, doch bereits im Januar gab es Gegenwind durch einen Analysten. Jetzt scheint der Kursrutsch aber andere Hintergründe zu haben. Im Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung