ElringKlinger-Aktie: Aufwärtsdynamik unsanft gestoppt!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Liebe Leser,

vor ein paar Wochen befand sich die ElringKlinger-Aktie noch deutlich über 20 Euro, dann kam der Kursrückgang und es ging ausgehend vom Wochenhoch über 10 % nach unten. Zuletzt stabilisierte sich der Aktienkurs wieder und konnte etwas an Wert hinzugewinnen. Optimistisch stimmt das Erreichen der Trendlinie des seit Anfang 2015 geltenden übergeordneten Abwärtstrends. Dies wird von einigen Chartanalysten als positives Signal gedeutet und oft folgt daraus ein gesunder Anstieg.

Wenn es jetzt zum Anstieg kommt, könnte folgende Kursziele relevant werden

Kann sich die Aufwärtsdynamik wieder durchsetzen und der Kurs neue Hochs erklimmen, werden die noch nicht erreichten Fibonacci Retracements wieder relevant. Diese liegen an folgenden Kursmarken: 24,46 Euro // 24,14 Euro // 26,82 Euro. Neben diesen wichtigen Kursschwellen befinden sich noch zwei horizontale Widerstände auf dem Weg nach oben. Diese befinden sich zum einen bei 24,65 Euro, also recht nahe am 50 % Fibonacci Retracement, und zum anderen bei 32,28 Euro.

Dämpfender markttechnischer Indikator könnte zu Gewinnmitnahmen führen

Unter den charttechnischen Indikatoren sticht zurzeit einer ganz besonders heraus, nämlich der MACD. Dieser steht kurz vor einem deutlichen Verkaufssignal und könnte dadurch den Aktienkurs zusätzlich unter Druck setzen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.