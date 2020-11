ElringKlinger: 100% Aktiengewinn! Wir haben nicht zuviel versprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

ElringKlinger ISIN: DE0007856023 hatten wir am 05. Oktober zu einem Kurs von 6,90 Euro ins RuMaS Muster-Depot für das Trading aufgenommen. Wie Sie am Kursverlauf sehen, konnten wir mit dem Aufstieg bis 14,40 Euro am Dienstag einen absoluten Volltreffer mit einem Aktiengewinn von über 100 Prozent landen. Aber auch andere Werte aus dem Muster-Depot, dass im laufenden Jahr ein Plus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



