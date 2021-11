Eloxx Pharma Aktie: Warum sie weiter fällt!

Überblickhat das Kursziel für(NASDAQ:ELOX) von $2 auf $1 gesenkt und die Einstufung auf Neutral belassen. Analyst Andrew Fein sagt, dass die ELX-02 Top-Line-Daten “mehr Fragen als Antworten” aufwerfen. Trotz des “scheinbar positiven Narrativs, das für die Top-Line-Daten der Phase 2 von ELX-02 vorgebracht wurde, sind wir nicht überzeugt”, so Fein in einer Research-Note an die Investoren.ELOX ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!