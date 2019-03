Elon Musks Raumschiff 'Crew Dragon' soll zur Erde zurückkehren

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Nach rund einer Woche an der Internationalen Raumstation ISS soll die Raumkapsel "Crew Dragon" des privaten US-Unternehmens SpaceX am Freitag (ab 8.30 Uhr MEZ) zur Erde zurückkehren.



Die Kapsel soll bei dem unbemannten Testflug rund fünf Stunden durch die Atmosphäre fliegen und dann mithilfe von Fallschirmen im Atlantik landen. Dann sollen Schiffe den "Crew Dragon" wieder an Land ziehen.

Die Raumkapsel hatte am vergangenen Wochenende nach rund 27 Stunden Flugzeit an der ISS angedockt. Es war das erste Mal, dass ein privat gebauter und betriebener Crew-Transporter von amerikanischem Boden zur ISS flog. Ziel der USA ist es, wieder selbst bemannte Flüge zur Raumstation zu schicken und nicht länger von Russland abhängig zu sein. Seit dem Ende des Shuttle-Programms der Nasa im Jahr 2011 können Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS gelangen. Die USA wollen künftig stärker auf private Unternehmen für bemannte Missionen ins All setzen./cah/DP/fba