Elon Musk zog nach Texas für SpaceX und neue Tesla-Fabrik

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla -Chef Elon Musk ist von Los Angeles nach Texas gezogen, um zwei wichtigen Projekten näher zu sein: dem Bau einer neuen Fabrik des Elektroauto-Herstellers und der Entwicklung der "Starship"-Rakete seiner Raumfahrtfirma SpaceX.



Der Starmanager sagte dies am Dienstag in einem Interview bei einem Event des "Wall Street Journal". Er hatte vor einigen Tagen auch bekanntgegeben, künftig mehr Zeit in Deutschland zu verbringen, wo bei Berlin das europäische Tesla-Werk gebaut wird.

Die Fabrik in Texas soll zwei extrem wichtige Fahrzeuge für Tesla bauen: Den Pick-up "Cybertruck" und einen Elektro-Sattelschlepper. Musk lebte seit rund zwei Jahrzehnten hauptsächlich in Los Angeles. Allerdings reiste er auch oft ins Tesla-Stammwerk in der Nähe von San Francisco./so/DP/men