Elon Musk versprach, die größte Batterie der Welt zu bauen — und er hat sein Versprechen gehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Vor acht Monaten ging der CEO von Tesla (WKN:A1CX3T), Elon Musk, eine mutige Wette auf Batterien ein.

Auf die Frage des australischen Milliardärs Mike Cannon-Brookes, ob er es ernst meinte, ein Batteriesystem bauen zu können, das leistungsfähig genug ist, um das gesamte Stromsystem Südaustraliens zu stützen, tweetete Musk:

Mike Cannon-Brookes

@mcannonbrookes

wie ernst nehmen Sie diese Wette? Wenn ich das Geld beschaffe (& Politik), können Sie die 100MW in 100 Tagen garantieren?

Elon Musk

@elonmusk

Tesla wird das System innerhalb von 100 Tagen nach Vertragsunterzeichnung installiert und fertig haben oder es ist kostenlos. Ist das ernst genug für Sie?



Und jetzt – weniger als 100 Tage nach Vertragsunterzeichnung – ist die Batterie fertig.

Ernst wie ein Herzinfarkt

Im März war Südaustralien noch immer von den Folgen einer Reihe von Stromausfällen betroffen, die den Staat im September und Dezember 2016 und dann wieder im Februar 2017 heimsuchten. Die ersten beiden Ausfälle wurden durch Sturmschäden am Stromnetz des Bundesstaates verursacht, während der Februar-Ausfall auf eine Überlastung mitten in einer australisch-sommerlichen Hitzewelle zurückzuführen war. Unter anderem hatte das Krankenhaus Flinders Medical Centre in Adelaide keinen Strom, als der Notstromgenerator ausfiel. Das führte dazu, dass mehr als ein Dutzend Intensivpatienten in ein anderes Krankenhaus umziehen mussten, in dem der Generator noch funktionierte.

Musk sagte, dass Tesla, wenn man ihn darum bittet, Südaustralien ein 129-Megawatt-Batterie-Backup-System bauen könnte, um eine Wiederholung der Probleme der vorhergehenden sechs Monate zu verhindern. Die „Tesla Powerpack“-Batterie würde mit Strom aus 100 Windturbinen des französischen Unternehmens Neoen’s Hornsdale Wind Farm gespeist. Mit einer Speicherkapazität von mehr als 100 Megawatt wäre das System in der Lage, mehr als 30.000 Haushalte mit Dauerstrom zu versorgen – etwa so viele wie im großen Blackout vom September 2016.

Tesla erwartete, 50 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus dem Projekt zu verbuchen, Geld, auf das er verzichten würde, wenn Musk nicht rechtzeitig liefern könnte. Glücklicherweise wartete Südaustralien sechs Monate auf die offizielle Vertragsunterzeichnung, so dass Tesla die Hälfte des Projekts fertig stellen konnte, bevor die Uhr überhaupt anfing zu ticken. Weniger als zwei Monate später ist alles fertig – und die weltgrößte Powerpack-Batterie ist am 1. Dezember online.

Was kommt als nächstes?

Südaustralien war nicht Teslas erster Ausflug in den Bereich des Megabatteriebaus (obwohl es momentan sein größter ist) – und es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Im Januar nahm Tesla eine fast ebenso große 80-Megawatt-Backup-Batterie in Betrieb, die für den Stromversorger Southern California Edison gebaut wurde.

Erst kürzlich, nach dem Hurrikan Maria, erklärte Musk, dass es „keine Skalierbarkeitsgrenze“ für Teslas Powerpack-Batterien gebe. Auf die Frage sagte Musk, dass das, was Tesla bereits für Südkalifornien und Südaustralien getan hat, auch für Puerto Rico tun könne – das gesamte Stromnetz der Insel wieder aufzubauen und mit einem massiven Powerpack-System zu untermauern.

Ricardo Rossello, der Gouverneur von Puerto Rico, reagierte schnell, sprach telefonisch mit Musk und plante dann ein Treffen, um „die Möglichkeiten auszuloten“, um Puerto Rico zu einem „Vorzeigeprojekt“ für Teslas Powerpack zu machen.

Ricardo Rosello

@ricardorossello

Tolles Erstgespräch mit @elonmusk heute Abend. Die Teams reden jetzt miteinander und erkunden die Möglichkeiten. Nächste Schritte folgen in Kürze.



Ist Musks Angebot realistisch? Südaustralien ist offenbar der Ansicht, dass 129 Megawatt elektrischer Speicher einen ausreichenden Puffer gegen Katastrophen bieten, um den Strombedarf der 1,7 Millionen Einwohner zu decken. Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist Puerto Rico doppelt so groß wie Südaustralien. Es ist daher naheliegend, dass ein Tesla Powerpack mit etwa 260 Megawatt das nötige Mindestmaß an Sicherheit bieten könnte – und Musk sagt, dass Teslas Gigafactory bis Ende nächsten Jahres Akkus mit einer Kapazität von 35 Gigawatt pro Jahr produzieren wird.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht klingt das also wie ein Projekt, das Tesla realisieren könnte. Was die Finanzierung anbelangt, so kostete das südaustralische Powerpack 50 Millionen US-Dollar. Wenn man davon ausgeht, dass eine Megabatterie für Puerto Rico doppelt so groß sein müsste, bedeutet dies immer noch einen Preis von nur 100 Millionen US-Dollar. Und wie wir gesehen haben, hat die US-Regierung bereits zugestimmt, eine Rechnung in Höhe von 860 Millionen US-Dollar zu begleichen, um damit zu beginnen, „dringend benötigte temporäre Energie für Puerto Rico und die Virgin Islands“ zu liefern.

Kurz gesagt: Es sieht für mich so aus, als ob das Geld da wäre. Musk versichert uns, dass die Produktionskapazität in der Gigafactory keine Einschränkung darstellt. Und mit der politischen Unterstützung des Gouverneurs von Puerto Rico ist es möglich, dass Teslas nächstes großes Kraftwerksprojekt der Wiederaufbau des puertoricanischen Stromnetzes sein könnte.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderberich erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool 3 aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Dieser Artikel wurde von Rich Smith auf Englisch verfasst und am 29.11.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.