Elon Musk’s SpaceX: Startet heute zum ersten Mal 4 Zivilisten ins All!

Die von dem Milliardär und Unternehmer Elon Musk geleitete SpaceX-Rakete Inspiration4 soll am Mittwoch eine vierköpfige zivile Besatzung für drei Tage in den Orbit bringen. Die Mission wird live auf der Plattform von Netflix Inc.

SpaceX sagte, dass es ein fünfstündiges Startfenster am Mittwoch anpeilt, beginnend um 8:02 PM, ET, um das Inspiration4-Raketenschiff vom Kennedy Space Center der NASA in Florida ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung