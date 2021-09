Elon Musk’s SpaceX: Startet erfolgreich eine zivile Crew ins All!

SpaceX Inspiration4 hat am Mittwoch erfolgreich eine vierköpfige zivile Besatzung für drei Tage in die Erdumlaufbahn gebracht und damit einen neuen Meilenstein in der privaten Raumfahrt gesetzt.

Der Flug hob um 20.02 Uhr ET vom Kennedy Space Center in Florida an Bord einer SpaceX Falcon 9 Rakete ab.

Dragon und die @inspiration4x-Astronauten

Dragon und die @inspiration4x-Astronauten

sind jetzt offiziell im Weltraum! Dragon wird zwei Phasenzündungen durchführen, um ...