Elon Musk nun reichster Mensch der Welt?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), wachte am Donnerstagmorgen auf und war nur noch wenige Milliarden Dollar davon entfernt, der reichste Mensch der Welt zu werden. Nachdem Tesla im frühen Handel 5% zugelegt hatte, überholte er tatsächlich Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) CEO Jeff Bezos, um offiziell der reichste Mensch der Welt zu werden, laut CNBC.

Musk besaß 38,66 Millionen Aktien von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung