Elon Musk & die Twitter-Aktie: Erst der Anfang!

Elon Musk und die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ) dürften ein ziemlich spannendes Börsenkapitel sein. Der bekannte Unternehmer und Visionär investierte zuletzt einen Milliardenbetrag in die Aktie des sozialen Kurznachrichtendienstes. Ob aktivistisch oder doch passiv? Wir werden bald mehr sehen.

Für einen Analysten ist der Einstieg von Elon Musk in die Twitter-Aktie erst der Anfang. Und in der Tat scheinen weitere Nachrichten darauf hinzudeuten, dass an dieser Perspektive etwas dran ist. Ordnen wir diese neuen Sachverhalte daher in einen größeren Kontext ein.

Elon Musk & die Twitter-Aktie: Mehr vor?

Dan Ives, ein bekennender Tesla-Bulle und wohl auch Fan von Elon Musk, hat sich nun zu seinem Engagement bei der Twitter-Aktie geäußert. Für Ives ist diese Investition erst ein kleinerer Schritt in einem größeren Kontext. Dass der Unternehmer mehr möchte, ist für ihn klar. Schließlich spricht er bei dieser Investition lediglich von einem Appetit-Häppchen.

Wie sich das Mehr zeige, das bleibe abzuwarten. Grundsätzlich sei ein Buyout möglich. Oder auch, dass der Unternehmer über eine starke Position oder eine größere Beteiligung Einfluss auf das Management ausübe. Das habe ich zuletzt ebenfalls als mögliches Szenario gesehen, weshalb ich eher nicht optimistisch bezüglich der Investition gewesen bin. Es kann dazu führen, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die mit denen des Managements zuwiderlaufen.

Dass es dazu kommen könnte, zeigt sich bei einer neuen Umfrage. Vermutlich nicht ganz ohne provokanten Kern hat Elon Musk seine Follower über Twitter gefragt, ob sie sich einen Redigier-Button wünschen. Rund 75 % der Befragten antworteten mit „Ja“. Das könnte bei einer steigenden Aktienposition von Musk dazu führen, dass er den Druck in Richtung solcher Veränderungen einläutet.

Einfluss im Social-Media-Segment?

Elon Musk kann sich über Twitter Einfluss bei einer wichtigen Messaging-Plattform sichern. Der Kurznachrichtendienst ist von entscheidender Bedeutung. Sogar der frühere US-Präsident Trump hat sich des Öfteren über diesen Kanal an seine Follower genannt. Vielleicht der Hinweis an dieser Stelle: Das kann für die Investitionsthese ein Qualitätsmerkmal sein.

Entscheidend dürfte jetzt jedoch sein, welchem Einfluss die Twitter-Aktie ausgesetzt ist. Sollte Elon Musk sich vermehrt einmischen, so bin ich nicht nur optimistisch, dass das zu einem Mehrwert führt. Vielleicht qualitativ für die Plattform und die Möglichkeiten. Aber ob der Milliardär ein großes Interesse an der Monetarisierung der Plattform besitzt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.

Der Artikel Elon Musk & die Twitter-Aktie: Erst der Anfang! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla und Twitter.

Motley Fool Deutschland 2022