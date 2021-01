Elon Musk: Spendenzuspruch für Signal-Messenger!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sagte am Montag, dass er ein Nutznießer der Messaging-App Signal ist.

Was geschah

Der Unternehmer sagte am frühen Montag auf Twitter, dass er vor einem Jahr an Signal gespendet hat und er “mehr spenden wird.”

Die kostenlose und Open-Source-Messaging-App sah einen Anstieg der Nutzer, nachdem Musk es Anfang letzter Woche in einem separaten Tweet befürwortet hatte.

Signal verwenden

