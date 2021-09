Elon Musk: Lobt die chinesische Wettbewerbsfähigkeit!

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), lobte am Freitag auf einem Online-Forum in Hainan die Wettbewerbsfähigkeit des chinesischen Automarktes, wie Bloomberg News berichtet.

In einem vorab aufgezeichneten Video, das weniger als drei Minuten dauerte, sprach Musk über Chinas Autohersteller, die Datensicherheit und das "große Potenzial" des Landes als Markt für Elektrofahrzeuge.



