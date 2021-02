Elon Musk: Im Gespräch auf Clubhouse!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), trat am frühen Montagmorgen in der Sendung Clubhouse auf und sprach über eine Vielzahl von Themen, die von der Kolonisierung des Mars bis hin zu den neuesten Entwicklungen in seinen Unternehmen reichen.

Der Unternehmer sagte, dass der Autohersteller 20 Millionen Autos und Lastwagen pro Jahr herstellen will. Musk sprach über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung