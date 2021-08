Elon Musk: Empfängt Jack Dorsey, Rick Rubin und fliegt mit der Crew!

Der CEO vonSpaceX und Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Elon Musk, postete am Wochenende auf Twitter ein Video von sich selbst, wie er in einem Düsenflugzeug über “Starbase” fliegt.

Musks Video zeigt ihn in der Luft, wie er Seite an Seite mit L39 und Alpha Jets über die Starbase-Raketenanlage fliegt.

Fliegen über Starbase pic.twitter.com/poSDG3pIq8

– Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2021

Musk teilte außerdem mit, dassJack ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung