Elon Musk: Autopilot sei in Texas Tesla Crash nicht aktiviert gewesen!

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sagte, dass Autopilot bei einem tödlichen Tesla Autounfall in Texas am vergangenen Wochenende nicht aktiviert war.

Am Wochenende wurde berichtet, dass ein Tesla Model S Auto ohne Fahrer in Texas gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen ist. Beide Insassen wurden getötet.

Es war unklar, ob die Fahrerassistenzsysteme von Tesla vor oder während des



