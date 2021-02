Elon Musk: 5 Fun Takeaways mit neuesten Chat mit Joe Rogan!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), war zum dritten Mal in Joe Rogans Podcast zu Gast und der reichste Mensch der Welt eröffnete die Show mit einer Ode an Sacha Baron Cohens Comedy-Hit “The Dictator”. Hier sind fünf der lustigsten und humorvollsten Auszüge aus der Diskussion.

1. “Borat”-Schöpfer inspirierte SpaceX-Raketendesign: Cohen spielte die Rolle von Admiral General Aladeen, einem fiktiven Diktator ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung