Elmos Semiconductor: Ergebnis des Aktienrückkaufprogrammes liegt vor

Der Halbleiter- und Sensorproduzent Elmos Semiconductor hat heute das Ergebnis seines im Rahmen des am 16. März 2020 angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufangebotes bekannt gegeben. Demzufolge sind Elmo bis zum 26. März 2020 24.00 Uhr insgesamt 2.303.289 Aktien angedient worden, was einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 11,46 Prozent entspricht.

Da sich das öffentliche Aktienrückkaufprogramm auf maximal 1.540.000 Aktien belief, d.h. das Angebot



