Baierbrunn (ots) -In Filmen gibt er oft den Paradebayern, privat kann SchauspielerElmar Wepper ("Zwei Münchner in Hamburg", "Kirschblüten - Hanami")dieser Rolle jedoch wenig abgewinnen. "Ich habe zwar eine Tracht zuHause, aber ich mag dieses Berufsbayertum, dieses 'Mir san mir'nicht", sagte der 74-Jährige dem Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber". Er liebe zwar die bayerische Landschaft, die Leute, dasEssen und den Dialekt. "Nur übertreiben mag ich es halt nicht." Im"Senioren Ratgeber"-Interview beschreibt Wepper außerdem sein gutesVerhältnis zu seinem Bruder Fritz, erklärt seine Begeisterung fürsFliegenfischen und schildert, warum die Liebe mit 20 anders ist alsmit 60.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.