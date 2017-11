München (ots) - COMPUTERWOCHE und CIO vergeben Auszeichnungbereits zum 15. Mal / Elmar Pritsch siegt in der Kategorie"Großunternehmen", Thorsten Pawelczyk von Tönsmeier in der Kategorie"Mittelstand" / Sonderpreise für Michael Müller-Wünsch von Otto undStefan Heizmann von GühringMünchen, 24. November 2017 - Elmar Pritsch von der Robert BoschGmbH ist "CIO des Jahres 2017" in der Kategorie Großunternehmen. DieMedienmarken COMPUTERWOCHE (www.computerwoche.de) und CIO-Magazin(www.cio.de) zeichneten den Manager gestern Abend in München aus. Diebeiden IDG-Publikationen verliehen den Award damit zum 15. Mal.Bosch-CIO Pritsch hat mit einem IT-Team von weltweit rund 7.000Mitarbeitern einen IoT-spezifischen und sicheren Cloud-Service aufdie Beine gestellt, der die Position der Stuttgarter als einer derführenden Anbieter im Internet of Things (IoT) maßgeblich gestärkthat. Bosch bietet darüber Lösungen für Smart Home, Smart City,Connected Mobility und Industrie 4.0 an. Die Jury lobt: "ElmarPritsch trägt mit seinen Aktivitäten erheblich zur Sicherung derlangfristigen Wettbewerbstätigkeit und zum Unternehmenserfolg vonBosch bei."Den zweiten Platz im CIO-Ranking in der Wettbewerbskategorie"Großunternehmen" eroberte Christoph Schmutz von der ÖBBPersonenverkehr AG, Rang drei ging an Antje König, IT-Chefin derDrogeriekette Rossmann."CIO des Jahres 2017" in der Wettbewerbskategorie "Mittelstand"ist Thorsten Pawelczyk vom Entsorgungsspezialisten Tönsmeier.Pawelczyk ist es mit seiner 32-Mitarbeiter-IT-Abteilung gelungen, dieProzesskette rund um Entsorgung und Recycling zu digitalisieren.Dabei hatte er zahlreiche technische und organisatorische Hürden zuüberwinden. Zweitplatzierter im Mittelstand ist Hubert Hoffmann vonMSC Germany. Den dritten Rang teilen sich punktgleich die CIOs vonAutoScout24 und Südleasing, Matthias Patzak und Ulrich Reidel.In diesem Jahr hat die Jury außerdem zwei Sonderpreise vergeben.Den "Innovation Award" erhielt Michael Müller Wünsch, CIO der OttoEinzelgesellschaft, für den Einsatz einer ganzen Bandbreite neuerTechnologien, darunter Künstliche Intelligenz, um Otto zumdatengetriebenen und intelligenten Echtzeit-Unternehmen zuentwickeln. Der "Industrial Internet Award" wurde Stefan Heizmannüberreicht. Er ist der CIO und Chief Digital Officer (CDO) vonGühring, einem Hersteller von Präzisionswerkzeugen, und hat dortzahlreiche Innovationen im Bereich Industrie 4.0 auf den Weggebracht.Über die Vergabe der Auszeichnung "CIO des Jahres" entscheideteine hochqualifizierte Expertenjury, die sich aus folgendenMitgliedern zusammensetzt: Prof. Dr. Manfred Broy, Gründungspräsidentdes Zentrums Digitalisierung Bayern; Prof. Dr. Thomas Hess, Direktordes Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien an derLudwig-Maximilians-Universität München; Prof. Dr. Reinhard Jung,Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen;Frank Riemensperger, Mitglied im Präsidium des BranchenverbandsBitkom und Deutschland-Chef von Accenture; Prof. Dr. August-WilhelmScheer, emeritierter Professor der Universität des Saarlandes undGründer der Scheer Group; Prof. Dr. Günther Schuh, Lehrstuhl fürProduktionssystematik, Rheinisch-Westfälische Technische HochschuleAachen. Stellvertretend für die Redaktionen von COMPUTERWOCHE undCIO-Magazin nehmen Horst Ellermann, Herausgeber des CIO-Magazins, undHeinrich Vaske, Editorial Director IDG Business Media am Votum teil.Darüber hinaus ist der "CIO des Jahres Winners' Club" mit denehemaligen Titelträgern Jan Brecht von Daimler, Wiebe van der Horstvon BASF und Holger Ewald von Kuka mit einer gemeinsamen Stimme inder Jury vertreten.Weitere Informationen zur Auszeichnung gibt es aufwww.computerwoche.de/cio-des-jahres und www.cio.de/cio_des_jahressowie im gemeinsamen Sonderheft "CIO des Jahres 2017", das denkommenden Ausgaben von COMPUTERWOCHE (EVT 4. Dezember) undCIO-Magazin (EVT 11. Dezember) beiliegt. Zudem ist das Sonderheftunter www.idgmediakiosk.de im App-Store von COMPUTERWOCHE undCIO-Magazin erhältlich.Pressekontakt:Karen Funk, Redaktion COMPUTERWOCHETel. 089/36086-178E-Mail: kfunk@computerwoche.dewww.computerwoche.deOriginal-Content von: IDG Business Media GmbH, übermittelt durch news aktuell