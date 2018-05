Elliott bestätigt Einstieg bei Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

LONDON (dpa-AFX) - Der Hedgefonds Elliott hat eine Beteiligung an dem Industriekonzern Thyssenkrupp bestätigt.



Der Anteil überschreite dabei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die meldepflichtige Schwelle, teilte Elliott am Donnerstag mit. Es handele sich aber um eine "signifikante" Beteiligung. Der Dax-Konzern habe einen erheblichen Spielraum für operative Verbesserungen. Der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer kündigte zudem einen "konstruktiven" Dialog mit allen Beteiligten an, inklusive Aufsichtsrat und Management.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen Einstieg Elliotts berichtet. Ein Ziel sei es, den Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger zu ersetzen. Thyssenkrupp befindet sich im Umbruch: Hiesinger konzentriert sich derzeit auf die Zusammenführung des Stahlgeschäfts mit den europäischen Aktivitäten von Tata Steel. Der Konzern will sich von dem schwankungsanfälligen Stahlgeschäft trennen und stärker auf Industriegütergeschäfte wie Aufzüge oder Komponenten für die Autoindustrie setzen.

Nach der Stahlfusion wird von Hiesinger eine neue Strategie erwartet. Dabei steht der Manager unter Druck - vor allem Großaktionär Cevian ist das Umbautempo zu langsam. Der Investor forderte bereits wiederholt eine Zerschlagung - was Hiesinger jedoch ablehnt. Der Druck auf den Konzernchef dürfte mit dem Elliott-Einstieg zunehmen. Invstoren scheinen sich viel vom Einstieg Elliotts zu versprechen. Die Aktien waren am Dienstag nach dem Bloomberg-Bericht stark gestiegen./nas/mis