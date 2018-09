Ellington: Was tun?

Am 26.09.2018 ging die Aktie Ellington an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 15,95 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben Ellington nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Ellington damit 2,54 Prozent über dem Durchschnitt (10,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Asset Management" beträgt 9,25 Prozent. Ellington liegt aktuell 3,74 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ellington. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ellington beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,28 Prozent und liegt mit 0,21 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (10,5) für diese Aktie. Ellington bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.