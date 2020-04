Ellington Residential Mortgage REITSollten Anleger sich freuen, ?

Für die Aktie Ellington Residential Mortgage REIT wird am 15.04.2020, 05:04 Uhr, ein Kurs von 8.22 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ellington Residential Mortgage REIT für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Ellington Residential Mortgage REIT für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Ellington Residential Mortgage REIT insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ellington Residential Mortgage REIT-Aktie ein Durchschnitt von 10,33 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,61 USD (-18,97 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,99 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Ellington Residential Mortgage REIT-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Ellington Residential Mortgage REIT erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Ellington Residential Mortgage REIT schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 13,38 % und somit 8,26 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,12 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".