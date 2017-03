Ellie Goulding und DEICHMANN präsentieren erste gemeinsame Schuhkollektion in London (FOTO)

Essen/London (ots) -Europas größter Schuheinzelhändler DEICHMANN lud am gestrigenAbend zusammen mit der britischen Sängerin Ellie Goulding zurexklusiven Präsentation ihrer ersten gemeinsamen Schuhkollektion nachLondon. In der angesagten Event-Location MC Motors wurde einemausgewählten Kreis aus internationalen Journalisten, Bloggern undProminenten nicht nur während einer Fashion Show die neue "EllieGoulding for DEICHMANN"-Kollektion präsentiert, sie wurden auch Teileiner Live Acoustic Performance des Popstars."Für mich sind Schuhe ein Ausdruck dafür, in welcher Stimmung mangerade ist. Mit dem Launch meiner Schuhkollektion kann ich meineneigenen Style ausdrücken. Meine Kollektion umfasst Schuhe für jedeGelegenheit - ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob ich lieberHeels oder flache Schuhe trage, das ändert sich bei mir ständig", soEllie Goulding, die mit Songs wie "Love me like you do" und "Burn"die Charts stürmte und seitdem zu den erfolgreichsten britischenSolokünstlerinnen des vergangenen Jahrzehnts zählt. Zusammen mitDEICHMANN feierte sie gestern Abend, einen Tag vor Verkaufsstart, denLaunch ihrer Kollektion in ihrer Heimatstadt London.Zu den Gästen, die diesmal über einen grünen statt roten Teppichdie Location betraten, zählten Redakteure und Influencer aus ganzEuropa sowie prominente Persönlichkeiten wie Let's Dance-ModeratorinSylvie Meis oder Instagram-Queen Pamela Reif, die beide schon selbsteigene Schuhkollektionen bei DEICHMANN hatten. Mit der 21 Jahrejungen Lady Amelia Windsor, einem Mitglied der Royal Family, warsogar das britische Königshaus bei der Veranstaltung vertreten. LillyBecker, Ehefrau von Boris Becker, und die österreichischeSchauspielerin und Moderatorin Mirjam Weichselbraun freuten sich überdas Heimspiel in London. Ebenso zu Gast waren die deutscheModeratorin Debbie Schippers, die britischen SchauspielerinnenStephanie Davis und Jennifer Metcalfe sowie die dänischeSchauspielerin Julie Zangenberg.Ebenfalls Premiere feierte an diesem Abend der TV-Spot zurKampagne, der von Star-Regisseur Emil Nava umgesetzt und gesternerstmalig vor Publikum präsentiert wurde.Sneaker, Ethno-Sandalen, Heels, Wedges, Espadrilles oder Mules -die "Ellie Goulding for DEICHMANN"-Kollektion steht ganz unter demMotto "Rock your Look". Bunte Farben, extravagante Schnitte,individuelle Veredelungen oder rockige Nieten verleihen dabei denStyles das gewisse Etwas. Die "Ellie Goulding forDEICHMANN"-Kollektion ist ab sofort in den Filialen und im Onlineshopunter www.deichmann.com erhältlich. Die Modelle kosten zwischen 19,90EUR und 34,90 EUR.Insgesamt wird die Kollektion in 21 europäischen Ländern inGeschäften und Onlineshops der DEICHMANN-Gruppe angeboten.Pressekontakt:DEICHMANN SEUnternehmenskommunikationUlrich Effing+49 (0)201 8676 960ulrich_effing@deichmann.comAgenturkontaktwe love prPublic RelationsMelanie OosterhofTel.: +49 (0) 89 961 602 013melanie.oosterhof@welovepr.deOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell