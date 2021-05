Ellen DeGeneres zieht den Stecker der Talkshow nach 19 Staffeln!

Ellen DeGeneres beendet ihre preisgekrönte Talkshow nach 19 Staffeln und mehr als 3.000 Episoden im Tagesprogramm.

Was passiert ist

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte DeGeneres, sie habe diese Woche ihre Mitarbeiter informiert und werde ihre Entscheidung am Donnerstag in der Show mit Oprah Winfrey öffentlich ansprechen, die vor DeGeneres‘ Aufstieg als Star der Daytime-Talkshow regierte.

