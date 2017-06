"Ella" - Ein roter Hut und ein Hauch Magie / Neue Vorschul-Animationsserie um ein Elefantenmädchen und seine Freunde

Erfurt (ots) - Auf der Elefanteninsel am Rande des Ozeans ist soEiniges los. Ob Seifenkisten-Rennen, Schatzsuche oder Backwettbewerb- bei Elefantenmädchen Ella und ihren besten Freunden Frankie, Tiki,Belinda, Ada und Ida wird jeder Tag zu einem aufregenden Erlebnis.KiKA zeigt die animierte Vorschulserie "Ella" (KiKA) ab 14. Junitäglich um 18:40 Uhr.Nicht immer geht bei Ella alles nach Plan! Sollte es bei ihrenAbenteuern doch mal ein Problem geben, setzt sie alles daran, diesesProblem zu lösen. Denn zwischen ihren Ohren hat sie alles, was siebraucht - Fantasie, Köpfchen und natürlich ihren großen, rotenZauberhut. Mit Entschlossenheit, Teamwork und einem Hauch Magieschaffen es Ella und ihre Freunde, alle anstehenden Schwierigkeitenzu meistern."Ella" (KiKA) ist eine kanadisch-amerikanische Animationsserie,die auf den preisgekrönten Büchern von Carmela D' Amico und StevenHenry (ne D' Amico) basiert. Mit Hilfe der Geschichten werden darinWerte wie Freundschaft und Freundlichkeit vermittelt. Teil einerfürsorglichen Gemeinschaft zu sein, in der jeder eine andere - abergleichwertige - Rolle spielt, ist die zentrale Aussage des Buch- undSerienstoffs. Ab 14. Juni präsentiert KiKA die Vorschulserie "Ella"täglich um 18:40 Uhr. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA sind TinaSicker und Anne Becker.Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert in diesem Jahr seinen 20.Geburtstag und sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- undthemenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden undinformierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzernzwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Elternund Pädagogen Beratung und Orientierung.Eine ganze Folge zur Ansicht finden registrierte Nutzer im Bereich"Presse Plus". Bilder und Texte zu den Programmhighlights undAktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge aufkika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell