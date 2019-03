"Ella Schön": Zwei neue Filme der "Herzkino"-Reihe mit Annette Frier (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Kaum an der Ostsee angekommen, ist Ella Schön (Annette Frier)plötzlich mittendrin im chaotischen Familienleben von Christina(Julia Richter) und ihren Kindern. Das enge Miteinander auf der Inselstellt Ella als Asperger-Autistin vor neue Herausforderungen. Das ZDFzeigt mit "Die nackte Wahrheit" (Sonntag, 31. März 2019, 20.15 Uhr)und "Sturmgeschwister" (Sonntag, 7. April 2019, 20.15 Uhr) an zweiaufeinanderfolgenden Sonntagen neue Filme der erfolgreichen"Herzkino"-Reihe "Ella Schön".In "Die nackte Wahrheit" herrscht große Aufregung: HolgerPackebusch (Hilmar Eichhorn), der Besitzer eines FKK-Campingplatzes,spaziert nackt wie Gott ihn schuf durch das Ostseedorf. Schnell nimmtsich Ellas Chef, Anwalt Kollkamp (Rainer Reiners), der Sache an. DennMaik (Stefan Rudolf), Holger Packbuschs Sohn, zweifelt an dessenLebenstüchtigkeit und strebt ein Betreuungsverfahren an.Während Ella ein Familiendrama zwischen den beiden aufdeckt,entdeckt Christina ihre Unabhängigkeit wieder. Sie lässt sich auf einAbenteuer mit einem Urlauber ein. Ella ist in Sachen Liebe wenigerstürmisch: Sie und Jannis (Josef Heynert) verabreden sich zugemeinsamen Dates. Doch die nehmen einen unerwarteten Verlauf. "Dienackte Wahrheit" entstand unter der Regie von Christiane Balthasarnach dem Drehbuch von Simon X. Rost.Ella bekommt in "Sturmgeschwister" ungewöhnliche Kundschaft: Siesoll zwei pubertierende Schwestern (Zsa Hansen und Anais Cherif)gegen ihre Eltern (Ursula Renneke und Nico Rogner) vertreten. Diebeiden Mädchen fühlen sich nicht genug geliebt und ziehen kurzerhandin Christinas Baumhaus ein, Ravioli aus der Dose inklusive.Unterdessen werden Ella und Christina abermals von der Vergangenheiteingeholt - in Gestalt von alten Briefen des verstorbenen Thomas. DiePost treibt erneut einen Keil zwischen die Freundinnen.Und auch Ellas Beziehung zu Jannis läuft nach einigen missglücktenDates eher auf Sparflamme. Das ändert sich allerdings schlagartig,als eine alte Schulfreundin von Jannis auftaucht. Im vierten Teil der"Ella Schön"-Reihe führte Christiane Balthasar Regie; das Drehbuchstammt von Elke Rössler.Die beiden neuen Filme der "Herzkino"-Reihe "Ella Schön" sindbereits ab Samstag, 30. März 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathekabrufbar.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ellaschoenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ella-schoen-2https://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://www.facebook.com/herzkinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell