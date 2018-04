"Ella Schön": ZDF-"Herzkino"-Reihe mit Annette Frier wird fortgesetzt (FOTO)

Mainz (ots) -Die "Herzkino"-Reihe "Ella Schön" avanciert zum Publikumsmagnetenin der ZDFmediathek: Beide Filme erzielten bisher 1,07 MillionenSichtungen. Davon entfallen 472 Tsd. Sichtungen auf den ersten Teilder Reihe, "Die Inselbegabung". Der zweite Teil, "Das Ding mit derLiebe", verzeichnet bislang 599 Tsd. Sichtungen. Umgerechnet auf dieTV-Kennzahl Sehbeteiligung wurde der erste Film in der ZDFmediathekvon 0,20 Millionen Zuschauern gesehen, der zweite von 0,26 Millionen.Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin: "Wir freuenuns, dass 'Ella Schön' auch in der ZDFmediathek erfolgreich ist. Mitder zeitgleichen Einstellung beider Filme ins Netz sind wir demBedürfnis jener Nutzer gerecht geworden, die gute Geschichten gern amStück sehen."Mitte Juli 2018 beginnen die Dreharbeiten zu zwei weiteren "EllaSchön"-Filmen. In deren Mittelpunkt steht die strukturierte Ella(Annette Frier), die sich mit unausgesprochenem "Gefühlskram" schwertut. Ihren Gegenpol findet sie in der alleinerziehenden MutterChristina (Julia Richter), zu der sie eine ungewöhnlicheFrauenfreundschaft aufbaut. Die "Herzkino"-Reihe wird im Auftrag desZDF von der Dreamtool Entertainment GmbH produziert. Corinna Marx istdie verantwortliche ZDF-Redakteurin.Die Mediathekswerte beziehen sich auf den Zeitraum 7. biseinschließlich 19. April 2018. Die beiden Auftaktfilme "Ella Schön:Die Inselbegabung" und "Ella Schön: Das Ding mit der Liebe" sind nochbis 7. Juli 2018 in der ZDFmediathek zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/ella-schoenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ellaschoenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell