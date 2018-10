Eljub Ramic wird Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG (FOTO)

Zürich (ots) -Eljub Ramic wird vom Verwaltungsrat zum Geschäftsführer von newsaktuell (Schweiz) AG ernannt mit sofortiger Wirkung. Er ist bereitsseit 2010 im Unternehmen und war seit 2017 stellvertretenderGeschäftsführer. Der bisherige Geschäftsführer Kai Gerwig hat dasUnternehmen auf eigenen Wunsch im September 2018 verlassen.Eljub Ramic ist neuer Geschäftsführer bei news aktuell (Schweiz)AG. Er ist im August 2010 als Key Account Manager in das Unternehmeneingetreten und verantwortete seitdem die Positionierung undWeiterentwicklung der PR-Software renteria, die massgeblich zurMarktführerschaft von news aktuell unter den PR-Dienstleistern in derSchweiz beiträgt. Im April 2017 wurde Eljub Ramic vom Verwaltungsratbereits zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt."Eljub Ramic hat in seinen acht Jahren Betriebszugehörigkeit beinews aktuell einen massgeblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolgdes Unternehmens geleistet. Durch seine bisherige Funktion alsstellvertretender Geschäftsführer ist er die optimale Besetzung, umnun den Posten des Geschäftsführers zu übernehmen", sagt EdithStier-Thompson, Verwaltungsratsmitglied news aktuell (Schweiz) AG undGeschäftsführerin von news aktuell GmbH. "Wir freuen uns sehr, dasswir Eljub Ramic als Geschäftsführer gewinnen konnten und sind festdavon überzeugt, dass er den Erfolg von news aktuell in der Schweizweiterführen und kontinuierlich ausbauen wird," ergänzt FrankStadthoewer, ebenfalls Verwaltungsratspräsident news aktuell(Schweiz) AG und Geschäftsführer von news aktuell GmbH."Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass mir der Verwaltungsratentgegen bringt und freue mich sehr auf die Leitungsfunktion. Ichhabe ein tolles Team an meiner Seite und wir haben viele neue Ideen.Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Marktstellung von news aktuell(Schweiz) AG weiter ausbauen und unseren Kunden wie gewohntentscheidende Impulse für ihren Kommunikationserfolg liefern",erläutert Eljub Ramic.Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalenNachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschenPresseagentur dpa gegründet. Mit den beiden starken Marken ots undrenteria sowie der Plattform presseportal.ch liefert news aktuell dieentscheidenden Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen,Agenturen und Organisationen. Das Verbreitungsnetzwerk ots stelltReichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. DiePR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönlicheAnsprache von Journalisten. Ein internationales Netzwerk für dieVeröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuell