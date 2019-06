Elixxir kündigt für Entwickler Early-Access-Program für das öffentliche AlphaNet an

Los Angeles (ots/PRNewswire) - David Chaums bahnbrechende,Metadaten schützende Blockchain-Plattform Elixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494111-1&h=1524004202&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494111-1%26h%3D696610102%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252F%26a%3DElixxir&a=Elixxir) hat heuteden Start des Elixxir Early Access Developer Program angekündigt, mitdem Drittanbieter auf dem Elixxir-Protokoll aufbauen können.Entwickler können auf der Website von Elixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494111-1&h=1895279344&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494111-1%26h%3D266175671%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252Farrowsdk%26a%3DElixxir%2Bwebsite&a=Website+von+Elixxir) Vorschläge für das Early-Access-Entwicklerprogrammeinreichen. Wenn sie ausgewählt werden, können sie auf Elixxirsöffentlichem AlphaNet aufbauen, das diesen Sommer startet.Durch das AlphaNet können Entwickler sowohl traditionelle als auchverteilte Anwendungen erstellen, die über das cMix-Protokoll sicherund anonym kommunizieren, Informationen verarbeiten und betriebenwerden können. Entwickler werden das Elixxir ArrowSDK SoftwareDevelopment Kit verwenden, um metadatengeschützteKommunikationstechnologien nahtlos in alle erstellten Anwendungen zuintegrieren."Elixxirs ArrowSDK ist ein Set von einfachen und dennoch mächtigenTools. Wir machen es den Entwicklern leicht, die weltweit besteDatenschutzkommunikation in ihre Projekte zu integrieren", sagt DavidChaum, Gründer und CEO von Elixxir.Das ArrowSDK ist in Golang geschrieben und auf eine Vielzahl vonPlattformen und Betriebssystemen übertragbar. Das ArrowSDK wird alsSchnittstelle der Plattform für alle Entwickler dienen und wirdaktualisiert, wenn Elixxir von AlphaNet zu BetaNet und MainNetwechselt.Vorschläge für das Early Access Developer Program werden laufendangenommen, wobei der Entwicklerzugang mit dem AlphaNet-Release imSpätsommer eröffnet wird. Das AlphaNet wird der erste öffentlicheTest des cMix-Protokolls sein, der von einer Gruppe von Partnerknotenunterstützt wird. Neben dem Entwicklerprogramm wird Elixxir diemetadatenresistente Messenger-Funktionalität auf der Plattformstarten und testen."Keine Plattform kann ohne eine robuste Entwickler-Communityerfolgreich sein. Elixxir hat unsere APIs von Anfang an alsKernkomponente des Protokolls priorisiert. Wir freuen uns darauf,diese Tools in die Hände der Entwickler zu legen und sind gespannt,was sie daraus machen", sagt Benjamin Wenger, Elixxirs VP ofArchitecture.Informationen zu Elixxir:Elixxir eine Transaktionsplattform, die auf einerFull-Stack-Blockchain läuft, und wird von dem weltbekanntenKryptographen David Chaum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494111-1&h=246241808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494111-1%26h%3D937908743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chaum.com%252F%26a%3DDavid%2BChaum&a=David+Chaum), Erfinder des digitalenBargeldes und Vater der Online-Anonymität, geleitet. Elixxir-Knoten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494111-1&h=2827080539&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494111-1%26h%3D518206783%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252Fbetanet-nodes%26a%3DElixxir%2Bnodes&a=Elixxir-Knoten) schützen die Privatsphäre, indemsie End-to-End-Verschlüsselung mit einem gemischten Netzwerkkombinieren, das die durch die täglichen Aktivitäten eines Benutzerserzeugten Metadaten verdeckt. Die Plattform unterstützt SecureMessaging, Zahlungen und den Datentransfer von dezentralenAnwendungen (dApp). Elixxir ist in der Lage, hoheTransaktionsvolumina mit extrem schneller Verarbeitung zuunterstützen, um die globale Akzeptanz der dezentralen Blockchaindurch die Verbraucher zu fördern.Pressekontakt:Peter Somerville, Director of Developer Relations, Media@elixxir.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/902236/ArrowSDK_Logo.jpgOriginal-Content von: Elixxir, übermittelt durch news aktuell