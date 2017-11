Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Bestnote für dieDeutsche Oppenheim: Das Fachmagazin Elite Report und das Handelsblattzeichneten die Vermögensverwaltung von Deutschlands größtem MultiFamily Office erneut mit einem "Summa Cum Laude" aus. Insgesamtwurden für den Vergleich mehr als 350 Vermögensverwaltungen aus demdeutschsprachigen Raum untersucht, von denen 43 Gesellschaften dieNoten "Cum Laude", "Cum Magna Laude" und "Summa Cum Laude" erhielten.Die Deutsche Oppenheim Family Office AG erreichte mit 655 Punkten diehöchst erreichbare Punktzahl.Die Experten des Elite Reports zeigten sich bei der DeutschenOppenheim besonders beeindruckt von der Beratung und der Betreuung,die sie als "vorbildlich und umfassend" einstuften: "Diese Art derVermögensverwaltung ist zukunftsweisend, denn sie lässt keine Lückenin der Breite und Tiefe einer Beratung und Entwicklung", heißt es inder offiziellen Begründung.Die Ehrung nahmen der Deutsche Oppenheim-Vorstandsvorsitzende Dr.Thomas Rüschen und der Leiter Portfoliomanagement Oliver Leipholz amMontag in München entgegen. "Die hohe Anerkennung freut uns natürlichsehr, denn sie ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. DieErwartungen unserer Mandanten stehen bei uns zu jedem Zeitpunkt imMittelpunkt und von dieser Unternehmensphilosophie werden wir auch inZukunft keinen Millimeter abrücken", sagte Dr. Rüschen im Rahmen derVeranstaltung. Oliver Leipholz betonte: "Dass wir nun schon seitmehreren Jahren immer wieder die Höchstpunktzahl erhalten, sprichtfür die Kontinuität und Qualität in unseremVermögensverwaltungsteam."Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell