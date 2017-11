Hamburg/München (ots) - Die Privatbank Berenberg wurde vom "EliteReport" zum neunten Mal in Folge als "Bester Vermögensverwalter"ausgezeichnet.Deutschlands älteste Privatbank erhielt gestern Abend in Münchendie "Siegerurkunde" im Report "Die Elite der Vermögensverwalter". Zumneunten Mal in Folge erreichte Berenberg in der Wertung dieHöchstpunktzahl, das Prädikat "summa cum laude" erhielt Berenbergbereits zum 14. Mal. Elite Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v.Schönfels hob hervor: "Diese traditionsreiche Privatbank hat ihreZukunft durch Erschließung weiterer hochkarätigerDienstleistungsfelder enorm ausgebaut. Darüber hinaus überzeugt derdynamisch gut entwickelte Anlagestil mit ansehnlicher Performance.Ein altes Haus zeigt hier seine Vitalität - erfreulich kunden- undzukunftsorientiert.""Wir freuen uns sehr, diese renommierte Auszeichnung nun schon zumneunten Mal entgegennehmen zu dürfen", sagt Dr. Hans-Walter Peters,Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Alsinhabergeführte Privatbank mit einer 427-jährigenUnternehmenstradition hat Berenberg sein Geschäftsmodell stets an dieBedürfnisse der Kunden angepasst. Als Privatbankiers stehen wir fürden besonders engen Kontakt zu unseren Kunden und eine ausgeprägteKundenorientierung."Der Elite Report hat in seiner Studie 352 Vermögensverwalter imgesamten deutschsprachigen Raum untersucht.Pressekontakt:Karsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deSandra HülsmannPressereferentinTelefon +49 40 350 60-8357sandra.huelsmann@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell