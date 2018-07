Elisabeth Herrmann, die berühmte deutsche Kriminalautorin, ist NAKO Botschafterin

Heidelberg (ots) - Die durch ihre Kriminalromane bekannte deutscheSchriftstellerin, Drehbuch- und Hörspielautorin, Elisabeth Herrmann,ist NAKO Botschafterin. Die Wahlberlinerin besucht am 23.07.2018 dasNAKO Studienzentrum Berlin-Mitte in der Charité."Wir begrüßen und freuen uns sehr, dass auch eine Vertreterin derschönen Künste zu den Testimonials der NAKO Gesundheitsstudie zählt",so der NAKO Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Klaus Berger."Die schönen Künste wie bildende und darstellende Kunst, Literaturund Musik behandeln wichtige, zentrale Themen für die Menschen unddabei vermögen sie die Leser, Zuschauer, Hörer zu involvieren undtief zu berühren, während sich die Naturwissenschaften und derNachrichtenjournalismus naturgemäß auf Fakten und Daten beschränkenmuss", merkt der Epidemiologe an.Im Allgemeinen spielen seit je in vielen Büchern die(Volks)Krankheiten eine Rolle: wie in Camus' "Die Pest", inBoccaccios "Das Decamerone" oder in Thomas Manns "Der Zauberberg".Lepra, Epilepsie, Krebs und Depressionen sind auch Gegenstand derbildenden Kunst; nicht zuletzt der Film legt einen Akzent auflebensverändernde Krankheiten wie beispielsweise auf Alzheimer in"Honig im Kopf". Die Krankheiten werden dabei nicht für sich alleinbetrachtet, sondern in das Leben der (Handlungs)Personen eingebettet,in dem Familie, Freunde, Arbeit, Vergangenheit und Zukunft eine Rollespielen und in Wechselwirkung zu einander stehen."Einen ähnlichen Ansatz hat auch die NAKO Gesundheitsstudie. Sieuntersucht nicht die Volkskrankheiten für sich allein und losgelöstvon ihrem Kontext, sondern stellt sie in einen Zusammenhang vonLebensstil und -umfeld, Ernährung, Arbeit und Belastungen vor demHintergrund der Fragen "Was macht uns krank? Was hält uns gesund?",betont Prof. Berger.Elisabeth Herrmann hat für ihre Romane verschiedene Preiseerhalten wie den Radio Bremen Krimipreis und den DeutschenKrimipreis. Die Handlungen ihrer Bücher entfalten sich auf demHintergrund der neueren deutschen Geschichte. Die Krimireihe um denBerliner Anwalt Vernau wurden fast vollständig verfilmt und hatte imZDF mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers in der Rolle des AnwaltsVernau großen Erfolg.Der Besuch der Autorin im NAKO Studienzentrum Berlin Mitte findetam Mo. 23.07.18 um 15:00 Uhr statt. Das NAKO Studienzentrum BerlinMitte ist in der Luisenstr. 13, 10117 Berlin.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. Bis Ende Mai habenüber 170.000 Personen (davon über 24.000 an der zusätzlicheneinstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung) an der NAKO Studieteilgenommen.Weitere Informationen unter www.nako.de.Ansprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.de www.nako.deOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell