Eliquis Aktie: Ein großer Flopp?

Eliquis (Apixaban) von(NYSE: PFE) und Bristol Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) konnte keinen Vorteil gegenüber der Standardversorgung bei der Verhinderung von schwerwiegenden klinischen Ergebnissen nach einem Transaortenklappenersatz (TAVR) zeigen, so die Daten einer neuen Studie namens Atlantis, die auf dem virtuellen Treffen des American College of Cardiology vorgestellt wurde. Das Medikament wurde mit einem "unerklärlichen Signal" in einer Untergruppe von ...