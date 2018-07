Elior: Sind Sie dafür gewappnet?

Elior, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 15:33 Uhr) mit 13,88 EUR sehr stark im Plus (+2.46 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Elior entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Elior investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services einen Mehrertrag in Höhe von 0,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

