Elion in Katowice: Kohlenstoffbindung auf verödeten Landflächen wird zum Schließen der Emissionslücke beitragen

Katowice, Polen (ots/PRNewswire) - "Die Nutzung verödeterLandflächen der Erde zur Erhöhung der Kohlenstoffbindung wird zumSchließen der Emissionslücke beitragen", sagte Wang Wenbiao, Chairmandes chinesischen Öko-Unternehmens Elion Resource Group, am Mittwochauf einem hochrangigen Forum für Süd-Süd-Kooperation im Bereich desKlimawandels während der UN-Klimakonferenz in Katowice, Polen.Wang, der für seine Lebensleistung mit dem Preis "Champions of theEarth" des Umweltprogramms der Vereinten Nationen im Jahr 2017ausgezeichnet wurde, präsentierte seine Erfahrung und Erfolge beimProjekt zur Begrünung der Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei imNorden Chinas.Das Kubuqi-Projekt von Elion leistete einen bemerkenswertenBeitrag zu globalen Klimaschutzmaßnahmen: mehr als 6000 km² wüsteLandfläche wurde nutzbar gemacht, wodurch die Bindung von 15,4Millionen Tonnen Kohlenstoff unterstützt, 18,3 Millionen TonnenSauerstoff produziert, die Erhaltung der Wasserressourcen verbessertund mehr 100.000 Menschen aus der Armut befreit werden konnten.Wang ist davon überzeugt, dass der Erfolg in der Kubuqi-Wüste auchauf viele andere Länder und Regionen übertragbar ist, insbesondereentlang der "neuen Seidenstraße", wo Menschen an Landverödung,Bodendegradation und anderen Auswirkungen des Klimawandels leiden. Erruft daher zu globalem Handeln mit dem Ziel der Erhöhung derKohlenstoffbindung auf verödeten Landflächen auf."Ein Hektar Wald kann beinahe 1 Tonne Kohlendioxid pro Tagspeichern und 735 kg Sauerstoff produzieren. Wir wissen, dass mehrals ein Drittel unserer Landfläche Wüstengebiete sind. Wenn wir alsomehr verödetes Land nutzbar machen und zum Schutz der Umwelteinsetzen können, wird dies zur Schließen der Emissionslückebeitragen", sagte Wang.Elion dehnt seine Öko-Geschäfte nun in afrikanischen Ländern wieNigeria und Marokko aus."China spielt bei der Bekämpfung des Klimawandels eine führendeRolle. Insbesondere hat unser Präsident Xi vorgeschlagen, eineGemeinschaft aufzubauen, die sich dem gemeinsamen Schicksal derMenschheit bewusst ist. Die Reform der chinesischenRegierungsstrukturen zeigt ebenfalls, dass China sich für dieUmsetzung der Pariser Vereinbarung engagiert. Dies bietet wiederumUnterstützung und neue Gelegenheiten für im privaten Sektor tätigeUnternehmen wie unserem. Wir sind gern bereit, unsere "chinesischeLösung" für globale Regierungsführung und Klimawandel auch mitanderen Ländern zu teilen", sagte Wang Wenbiao.Jorge Chediek, Direktor des Büros der Vereinten Nationen fürSüd-Süd-Kooperation (UNOSSC) und Sondergesandter desUN-Generalsekretärs für Süd-Süd-Kooperation, sagte, dass dieInitiative von Wang für ein globales Handeln zur Erhöhung derKohlenstoffbindung auf verödeten Landflächen bei der Bekämpfung desKlimawandels von großer Bedeutung ist, und er hofft, dass sich auchandere Länder dieser Art von Initiative anschließen werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797380/ELION_unccc.jpg