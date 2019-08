Elife: Geht es jetzt um die Wurst?

Elife weist am 02.08.2019, 14:33 Uhr einen Kurs von 0.12 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Elife einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Elife jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Elife haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Elife erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um 2,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,02 Prozent im Branchenvergleich für Elife bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,89 Prozent im letzten Jahr. Elife lag 22,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Elife-RSI ist mit einer Ausprägung von 93,1 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 58,47, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".